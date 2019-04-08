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Şadırvanlı Han Kayhan’a değer katacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Kayhan Mahallesi’nde yer alan Şadırvanlı Han’ı yeniden ayağa kaldırıyor.Tarihî Kayhan Çarşısı’ndaki Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden ayağa kalkıyor.

Şadırvanlı Han Kayhan’a değer katacak

Osmangazi Belediyesi, Kayhan Mahallesi’nde yer alan Şadırvanlı Han’ı yeniden ayağa kaldırıyor.
Tarihî Kayhan Çarşısı’ndaki Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden ayağa kalkıyor. 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen tarihi hanın kaba inşaatı tamamlandı. Dış cephe ile kaba ve ince sıva işleri tamamlandı. Boya astarı çalışmalarına başlandı. Tamamlandığında sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak olan Şadırvanlı Han’da dükkânların yanı sıra sergi ve toplantı salonları yer alacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yürütülen rekonstrüksiyon çalışmalarını inceledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şadırvanlı Han’ın Kayhan Çarşısı’na önemli bir değer katacağını ifade eden Başkan Dündar, “Bursa, tarihi e kültürel zenginlikleri ile de dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. Bizler bu zenginliklerin kaybolmaması, yeniden ayağa kaldırılıp yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması için büyük bir gayret harcıyoruz. Türkiye’de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma denilince akla ilk Osmangazi Belediyesi gelir. Bu alanda birçok ödüle sahip bir belediyeyiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmış olduğumuz yatırımlarla Bursa’nın tarihî yönüyle ön plana çıkmasını sağladık. Bursa’mızı tarihteki hüviyetine kavuşturuyoruz. Birçok sivil mimarlık örneği yapıyı ayağa kaldırdık. Bunlardan bir tanesi de Şadırvanlı Han olacak. Rekonstrüksiyon çalışmalarında büyük yol kat ettiğimiz Şadırvanlı Han, içerisinde yer alan dükkanları, sergi ve toplantı salonları ile sosyal ve kültürel hayata renk katacak, tarihi çarşımızı canlandıracak” dedi.

Şadırvanlı Han Kayhan’a değer katacak

Şadırvanlı Han Kayhan’a değer katacak

Şadırvanlı Han Kayhan’a değer katacak

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