Sadr Irak'ta etnik yapıya göre hükümet kurulmasına karşı

BAĞDAT (AA) - Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr, Irak'ta hükümetin etnik yapıya göre belirlenen kotalarla kurulmasına karşı olduğunu belirtti.

Twitter hesabından hükümet kurma çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Sadr, "İlk başladığımız yere dönmeyeceğiz. Ne kotalara ne etnisiteye ne mezheplere ne de yolsuzluğa geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

"Eskiye dönerlerse kesinlikle onlara katılmayacağız ve parlamento kubbesinin altında onlara muhalefet edeceğiz." uyarısında bulunan Sadr, vatandaşa hizmet edecek ve kendi kararlarını alacak bir hükümet kurulması yönünde çalışma yaptığını vurguladı.

Anayasada yeri olmayan ve 2003'teki Amerikan işgaliyle bir teamüle dönüşen yönetimin etnik yapıya göre ayrılmış kotalarla yönetilmesine karşı çıkan Sadr, etnik kotalara göre bir hükümet kurulması durumunda muhalefet saflarına geçmekle tehdit etti.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin sonrasında ABD baskısıyla kurulan yönetim şekline göre Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Meclis Başkanı Sünnilerden Başbakan ise Şiilerden seçiliyor.