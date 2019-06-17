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Sadr'dan Abdulmehdi'ye kabine çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 21:40 | Son Güncelleme

Sadr'dan Abdulmehdi'ye kabine çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin kabinesini 10 günde tamamlamasını istedi, aksi halde hükümetten desteğini çekeceğini bildirdi.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, meclisteki siyasi gruplara seslenerek, Başbakan Abdulmehdi’ye kabinesini 10 gün içinde tamamlaması için yetki vermelerini istedi. Sadr, "Başbakan da kabine adaylarını şeffaflık ve liyakata göre seçmeli, aksi halde desteğimi geri çekerim." ifadelerini kullandı.

Meclis komisyonlarının kurulmasının da tamamlanmasını isteyen Sadr, "Yoksa bu konuda da başka bir tutumumuz olur. Siz de (meclis) tutumlarımızı bilirsiniz." açıklamasında bulundu.

Irak'ta 22 sandalyeli Abdulmehdi hükümetinde Savunma, İçişleri, Adalet ve Eğitim Bakanlıkları boş bulunuyor.

Siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle söz konusu bakanlıklar doldurulamıyor.

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