Sadr'dan "Bağdat'ta sokağa çıkma yasağının delinmesi" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümetin Bağdat'ta süren gösterilerden dolayı aldığı sokağa çıkma yasağı kararına meydan okunması çağrısı yaptı.
Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bağdat'ın her yerini Tahrir Meydanı'na çevirin. Sokağa çıkma yasağına meydan okumak yiğitlerin işidir." ifadesini kullandı.
Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, süren hükümet karşıtı gösterilerden dolayı başkentte 00.00-06.00 arası sokağa çıkmayı yasakladığını duyurdu.
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