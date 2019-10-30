HABER

Sadr'dan "Başbakan istifa etmezse akan kan durmaz" çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmemesi halinde akan kanın durmayacağını savundu

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmemesi halinde akan kanın durmayacağını söyledi.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Abdulmehdi'ye istifa çağrısını yineledi.

Başbakan'ı uyararak açıklamasına başlayan Sadr, "Önce Suriye sonra Yemen şimdi de Irak. Dün Beşşar sonra Abdurabbu Mansur Hadi şimdi de Abdulmehdi." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"İstifa etmezsen akan kan durmaz, istifa etmemen Irak'ı Yemen ve Suriye'ye çevirir. Bundan sonra hiçbir şekilde sizinle koalisyonlarda yer almayacağım."

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr dün, meclisin, Başbakan Adil Abdulmehdi'den güvenoyunu çekmesi ve hükümetin acilen feshedilmesi çağrısı yapmıştı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

PARTNER Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken... Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken...
Çevre baskısı anneleri yıpratıyor, yanlışlara sürüklüyorÇevre baskısı anneleri yıpratıyor, yanlışlara sürüklüyor
(Özel) Damadın 1,5 tonluk gelin arabasını halatla çektiğini görenler şaştı kaldı(Özel) Damadın 1,5 tonluk gelin arabasını halatla çektiğini görenler şaştı kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Sadr

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tayland Kralı 4 saray çalışanını daha işten çıkardı

Tayland Kralı 4 saray çalışanını daha işten çıkardı

Artvin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Bağdadi operasyonunda kilit isimdi! DEAŞ'ın 5 numarası Sakarya'daki bu evde yakalandı

Bağdadi operasyonunun kilit ismi Sakarya'daki bu evde yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.