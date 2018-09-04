BAĞDAT (AA) – Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, Basra vilayetinde kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle sokağa çıkan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin, "Sabrımızı test etmemenizi öneriyorum." açıklaması yaptı.

Sadr, Basra'da güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı olayların ardından sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Mazlum Basra'mızın trajedisi bizi üzüyor. Asıl sinirimi bozan şey, güvenlik güçleri içinde bulunan gizli ellerin sivil göstericilere yasal olmayan şekilde müdahale etmesi oldu." ifadelerini kullandı.

Basra'nın yolsuzluk, mezhepçilik ve milislerden arındırılması gerektiğini ifade eden Sadr, "Basra ve halkına zarar vermeniz yeter. Sabrımızı test etmemenizi öneriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ın güneyinde yer alan Basra'da yeterli kamu hizmeti sunulmadığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerde bugün güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.