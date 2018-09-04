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Sadr'dan Basra için "Sabrımızı test etmeyin" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 23:31 | Son Güncelleme

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, Basra'da 7 göstericinin hayatını kaybettiği olayların ardından yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri içinde "gizli eller" bulunduğuna işaret etti

BAĞDAT (AA) – Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, Basra vilayetinde kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle sokağa çıkan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin, "Sabrımızı test etmemenizi öneriyorum." açıklaması yaptı.

Sadr, Basra'da güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı olayların ardından sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Mazlum Basra'mızın trajedisi bizi üzüyor. Asıl sinirimi bozan şey, güvenlik güçleri içinde bulunan gizli ellerin sivil göstericilere yasal olmayan şekilde müdahale etmesi oldu." ifadelerini kullandı.

Basra'nın yolsuzluk, mezhepçilik ve milislerden arındırılması gerektiğini ifade eden Sadr, "Basra ve halkına zarar vermeniz yeter. Sabrımızı test etmemenizi öneriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ın güneyinde yer alan Basra'da yeterli kamu hizmeti sunulmadığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerde bugün güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Basra Operasyonlar Komutanlığı da olaylar üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamıştı.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra vilayetinde halk yaklaşık iki aydır işsizlik, elektrik krizi ve kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar gibi nedenlerle gösteriler düzenliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi bugünkü basın toplantısında, Basra'da güvenlik güçlerinin ateşi sonucu dün bir gencin öldürülmesine üzüldüklerini ifade ederek, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında "fitne çıkarılmak istendiği" yorumunda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Basra ırak Mukteda es-Sadr

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