Sadr'dan memurlara gösterilere destek için "genel grev" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, gösterilere destek vermeleri için memurlara "genel grev" çağrısında bulundu.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili açıklama yaptı.

"Devrim" olarak nitelendirdiği gösterilerin barışçıl şekilde sürmesi halinde başarıya ulaşacağını belirten Sadr, memurlara "Bir günlüğüne de olsa destek için genel greve gidin." ifadesiyle çağrıda bulundu.

Güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik kaçırma eylemine, gerçek mermi ve keskin nişancılar kullanmasına tepki gösteren Şii lider, göstericileri de protestolarda dış müdahalelere izin vermemeye çağırdı.

Sadr, ayrıca "Devrimciler (göstericiler) işgalci olmayan ülkelerin temsilciliklerine sloganlarla dahi olsa dokunmasın. Bunun bizim ahlakımızda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

- Ülkede boşluk uyarısı

Sadr, iktidar çevresinin kökten değiştirilmesi için bu gösterilerin büyük fırsat olduğunu kaydederek, "Bu, Irak'ı tehlikeye ve korkunç bir boşluğa sürüklemeden akıllıca yöntemlerle yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.