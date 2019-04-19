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Sadr'dan "Mısır yeni bir otoriterin eline düştü" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 23:58 | Son Güncelleme

Sadr'dan "Mısır yeni bir otoriterin eline düştü" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak değişikliği eleştirerek "Mısır yeni bir otoriterin eline düştü." dedi.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Mısır'daki anayasa değişikliği sürecine işaret ederek, "Mısır, kanun ve anayasayı kendisine göre şekillendiren yeni bir otoriterin eline düştü." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ile ABD arasındaki yakınlaşmaya da değinen Sadr, şunları kaydetti:

"Bu yakınlaşma Mekke ve Medine için ciddi anlamda bir endişe doğuruyor."

Mısır Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Laçin İbrahim önceki gün yaptığı basın açıklamasında, anayasa değişikliği referandumunun yurt dışında 19 Nisan Cuma, Mısır içinde ise 20 Nisan Cumartesi başlayacağını ve oy verme işlemlerinin üç gün süreceğini duyurmuştu.

Referandum sonucunun "evet" çıkması durumunda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önü açılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulfettah es-Sisi ırak Mukteda es-Sadr

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