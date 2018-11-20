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Sadr'dan "Musul tehlikede" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 21:20 | Son Güncelleme

Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr, DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinin faaliyete geçmesi sebebiyle Musul'un tehlikede olduğunu belirtti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, terör örgütü DEAŞ nedeniyle Musul kentinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Şii lider Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'tan yaklaşık 1,5 yıl önce geri alınan Musul'un örgütün uyuyan hücrelerinin faaliyete geçmesi sebebiyle tehlikeye girdiğini ifade etti.

"Musul'u koruyun" çağrısı yapan Sadr, açıklamasında "kentteki ellerin yolsuzluğa bulaştığını" belirtti.

Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl kontrolünde tuttuğu Musul'u Temmuz 2017'de kurtarmıştı.

Irak'ta DEAŞ'ın elindeki bölgelerin büyük bölümü geri alınsa da örgüt mensupları, Musul'un kırsal çöl bölgelerinin yanı sıra Kerkük, Salahaddin ve Diyala arasındaki stratejik bölgeyle Irak-Suriye sınırına yakın Enbar vilayetinde terör eylemlerine devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Musul Sadr

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