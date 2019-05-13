BAĞDAT (AA) - Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yaklaşık 2 aydır yeni vali seçemeyen Musul Vilayet Meclisinin feshedilmesini istedi.

Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Musul'da valilik seçiminden dolayı süren siyasi çekişme ve pazarlıkların son bulması için Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'yi göreve çağırdı.

Sadr, "Musul halkının, ateşe körükle giden milis ve siyasi partilere değil, hizmete ihtiyacı var. Üçlü liderlik (Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı) vali seçimiyle ilgili yaşanan tiyatro durumuna son vermeli ve Musul Vilayet Meclisini lağvetmeli. Yeni meclis kurulana kadar kentin yönetimi için güvenilir kişiler oraya gönderilmeli." ifadelerini kullandı.

Şii lider, dile getirdiklerinin yapılmaması halinde kendilerinin devreye gireceğini kaydetti.

Musul'da 21 Mart'ta 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot faciası sonrasında Vali Nofel Agub Sultan görevden alınmıştı.

Musul Vilayet Meclisi, siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı bu sürede kente yeni vali seçemedi. Musul Valiliği için birden fazla Arap Sünni aday yarışıyor.

