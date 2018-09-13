BAĞDAT (AA) - Irak'ta genel seçimlerden birinci çıkan Mukteda es-Sadr, başbakanlık için "teknokrat ve bağımsız" adaylar konusunda anlaştıklarını, aksi takdirde muhalefette yer alacağını duyurdu.

Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ın büyükleriyle ve tamamen Irak'a has bir kararla başbakanlık için birkaç teknokrat ve bağımsız aday konusunda anlaştık. Bu başbakan, kabinesini; parti, etnik ve mezhep ayrımlarından uzak, liyakatli, tecrübeli ve yolsuzluğa bulaşmayanlardan seçecek." ifadelerini kullandı.

Bazı siyasetçilerin "teknokrat" ve "bağımsız" fikrini reddettiğini, bunların Irak'ı yeniden yolsuzluk batağına sürüklemek amacı taşıdığını savunan Sadr, bu şekilde devam ederlerse, yön ve fikir olarak muhalefeti seçeceğini belirtti.

Sadr, dün Necef'teki evinde Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri ile hükümet kurma görüşmelerini ele almıştı. Sadr'a yakın kaynaklar, iki liderin hükümetin hızlıca kurulması konusunda anlaştığını söylemişti.

Irak'ta Necef merkezli Şii dini merci Ali es-Sistani, ülkede geçmiş dönemlerde iktidarda bulunmuş kişilerin yeni dönem için başbakanlığını desteklemeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklama, ikinci dönem başbakanlık için çabalayan Başbakan Haydar el-İbadi'ye Necef'ten veto geldiği şeklinde yorumlanmıştı.