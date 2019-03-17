"Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı"

İBRAHİM ERİKAN - Oyuncu Kerem Alışık, ölümünün 24. yılında anılan sinema ve tiyatro sanatçısı babası Sadri Alışık'ın tek başına konservatuvar gibi bir insan olduğunu söyledi.

Adana'da çekimleri devam eden "Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizinin oyuncularından Kerem Alışık, 18 Mart 1995'te vefat eden babası Sadri Alışık'ın yaşamını ve sanat hayatını AA muhabirine anlattı.

Alışık, babasının kapsamlı, derin ve çok fazla özelliği olduğunu belirterek, "Sadri Alışık, aslında filmlerindeki gibi hayatı da şakayla karışık yaşayan bir insandı. Merhametli, sevecen, müşfik, son derece çarpıcı bir kişiydi. Hiç insanın aklına uğramadan yüreğine ulaşabilen bir adamdı." diye konuştu.

- "Sadri Alışık romanlardan çıkmış bir adam"

Sadri Alışık'ı, "Tercüme edilmesi mümkün olmayan, hayatı da filmleri gibi yaşayan, küçücük mutluluklarla yetinebilen birisiydi." şeklinde tanımlayan Kerem Alışık, şöyle devam etti:

"Tek başına bir konservatuvardı. Şarkısıyla, şiiriyle, resmiyle, müthiş özellikli bir adamdı. Ülkesinin bütün yüreklerine ulaşan samimi, fedakar, candan, önce insan ama yanında hep Çolpan İlhan... Onun sağı, solu, altı, üstü hep Çolpan İlhan, bütün bu başarılarında en büyük pay sahibi diyebilirim. Filmlerinde hep ofsaytta kalan bir adamdır ama hayatın içinde tek golü Çolpan İlhan'dır."