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"Sadri Alışık ve Çolpan İlhan" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 18:41 | Son Güncelleme

Türk sinemasının efsane isimleri Sadri Alışık ve eşi Çolpan İlhan'ın yaşantılarından kesitler yansıtan sergi, beğeniye sunuldu - Çiftin oyuncu oğlu Kerem Alışık: "Bugün burada, ürettikleri, hissettikleri ve bütün yaşanmışlıklarını küçük parçalarla da olsa sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum"

Türk sinemasının efsane isimleri Sadri Alışık ve eşi Çolpan İlhan'ın hayatından kesitler sunan sergi açıldı.

Ankara'da bir AVM'de düzenlenen sergide, sanatçıların birbirlerine yazdıkları mektuplar, film ve tiyatro afişleri, kıyafetleri, özel eşyaları, kara kalem çalışmaları, yağlı boya tabloları ve ödülleri, hayranlarının beğenisine sunuldu.

Çiftin, kendileri gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık, sergi açılışında yaptığı konuşmada, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık'a duyduğu özlemi dile getirdi.

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın "kocaman bir hayat" olduğunu belirten Kerem Alışık, "Yürekleri kirpiklerinin ucunda, öyle temiz, öyle namuslu, öyle sıcak, öyle sadık, öyle aşık bir hayatı yaşadılar. " dedi.

Anne ve babasının yaşamları boyunca sevenlerinin gönlünde büyük yer ettiğini vurgulayan Alışık, "Ömürleri boyunca da ülkesinin bütün yüreklerine ulaşan bir hayat yaşadılar. Bugün burada, ürettikleri, hissettikleri ve bütün yaşanmışlıklarını, küçük parçalarla da olsa sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

- "Sadri Alışık'ın bir daha dünyaya eşi gelmez"

Sergiyi gezerken duygulanan Sadri Alışık hayranı Tümay Biçer, sanatçıların hatıralarıyla geçmişe gittiğini ve duygularına hakim olmakta zorlandığını söyledi.

Sadri Alışık ile geçmişte bir araya gelmek istediğini ama gelemediğini anlatan Biçer, "Sadri Alışık'ın bütün filmlerini izledim. Çok sevdiğim bir sanatçıdır. Türkiye'de ender rastlanan birisidir. Severek izlediğim bir sanatçıdır. Öldüğünde çok üzüldüm. Sadri Alışık karakteriyle, yapısıyla, oyunculuğuyla her şeyiyle örnek bir aktördü. Sadri Alışık'ın bir daha dünyaya eşi gelmez." ifadelerini kullandı.

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