"Sadri Alışık ve Çolpan İlhan" sergisi açıldı

Türk sinemasının efsane isimleri Sadri Alışık ve eşi Çolpan İlhan'ın hayatından kesitler sunan sergi açıldı.

Ankara'da bir AVM'de düzenlenen sergide, sanatçıların birbirlerine yazdıkları mektuplar, film ve tiyatro afişleri, kıyafetleri, özel eşyaları, kara kalem çalışmaları, yağlı boya tabloları ve ödülleri, hayranlarının beğenisine sunuldu.

Çiftin, kendileri gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık, sergi açılışında yaptığı konuşmada, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık'a duyduğu özlemi dile getirdi.

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın "kocaman bir hayat" olduğunu belirten Kerem Alışık, "Yürekleri kirpiklerinin ucunda, öyle temiz, öyle namuslu, öyle sıcak, öyle sadık, öyle aşık bir hayatı yaşadılar. " dedi.

Anne ve babasının yaşamları boyunca sevenlerinin gönlünde büyük yer ettiğini vurgulayan Alışık, "Ömürleri boyunca da ülkesinin bütün yüreklerine ulaşan bir hayat yaşadılar. Bugün burada, ürettikleri, hissettikleri ve bütün yaşanmışlıklarını, küçük parçalarla da olsa sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.