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Sadullah Ergin: AKP'de 'yeni parti' istifalarına eski Adalet Bakanı da eklendi

29.08.2019 00:33 | Son Güncelleme

Sadullah Ergin'in, Babacan'dan bir kaç gün sonra doğrudan e-devlet üzerinden AKP üyeliğini düşürdüğü öğrenildi. Babacan hareketi içinde yer alan bazı eski bakanların da istifa kararı aldığı belirtiliyor.

Sadullah Ergin: AKP'de 'yeni parti' istifalarına eski Adalet Bakanı da eklendi

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuruluşu içinde yer alan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, AKP'den istifa ettiği ortaya çıktı.

Ergin'in Babacan'ın Temmuz ayında AKP'den istifasından birkaç gün sonra Yargıtay'ın internet sitesine girerek doğrudan parti üyeliğine son verdiği belirtildi.

Babacan hareketi içinde yer alan bazı eski bakan ve milletvekillerinin de istifa kararı aldığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, parti kuruculuğundan ayrılan ve AKP'den istifa eden Ali Babacan'ın ardından, yeni oluşum içinde yer alacağı belirtilen bazı isimler de, AKP ile yollarını ayırmaya başladı.

Bu isimlerden ilki, Babacan ile birlikte yeni parti oluşumu içinde etkin rol al alan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu. Ergin'in istifa kararı dün kamuoyuna yansımasına karşın, Babacan'ın AKP'den istifasını açıkladığı 16 Temmuz'dan bir kaç gün sonra istifa ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Ergin, istifasını e-devlet üzerinden Yargıtay'ın sitesine girerek doğrudan "parti üyeliğini sonlandırma" yöntemiyle yaptı.

Babacan

Yeni istifalar gelebilir

AKP'den istifaların Ergin ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Aralık ayı başına kadar yeni partiyi kurmayı hedeflediği belirtilen Babacan'la birlikte yeni parti oluşumu içinde yer alan AKP'li eski bakan ve milletvekillerinin de partilerinden istifa etmeleri bekleniyor.

Kulislerde, Ergin'in istifasının duyulmasının ardından Babacan'la birlikte hareket eden eski bakanlardan Beşir Atalay, Nihat Ergün'ün de istifa kararı aldığı iddiası yayıldı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de AKP'den ayrılacaklar arasında sayılıyor. Ancak bu isimler, istifa iddiaları ile ilgili şimdiye kadar bir açıklama yapmadılar.

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