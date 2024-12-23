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  4. Saf kötülük... Metroda uyuyan kadını diri diri yaktı: Kan donduran anlar kamerada!

Saf kötülük... Metroda uyuyan kadını diri diri yaktı: Kan donduran anlar kamerada!

23.12.2024 11:21
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23.12.2024 11:21
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ABD'de akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. New York kentinde metroda uyuyan bir kadın, yanındaki kişi tarafından çakmakla ateşe verildi. Kıyafetleri anında tutuşan kadın olay sonrası hastaneye kaldırılsa da maalesef yaşamını yitirdi. Kan dondurucu olayla ilgili New York Belediye Başkanı Eric Adams 'iğrenç' nitelemesi yaptı.

ABD'nin New York kentinde bir kişi, metroda uyuyan bir kadının kıyafetlerini çakmakla ateşe verdi. Brooklyn'de yaşandığı öğrenilen olayda kadın son durağa doğru gidiyordu. Guetamalalı olduğu öğrenilen bir başka şahıs ise uyuyan kadını kıyafetlerinden ateşe vererek yaktı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Kadın yanarak hayatını kaybetti. New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch olay sonrası yaptığı açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

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New York Belediye Başkanı Eric Adams, “Bu sabah meydana gelen iğrenç metro saldırısının ardından NYPD'nin hızlı bir şekilde tutuklama yapmasına yardımcı olan genç New Yorklulara ve transit memurlarına minnettarız. Bu tür ahlaksız davranışların metrolarımızda yeri yoktur ve şiddet içeren suçların tüm mağdurları için hızlı bir şekilde adaletin tecelli etmesini sağlamak üzere sıkı bir şekilde çalışmaya kararlıyız. Dualarım bu anlamsız cinayetin kurbanının ailesiyle birlikte” dedi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
metro abd
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