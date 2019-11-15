Safadi, Lübnan’da başbakan olarak atanmadan protesto edildi

Lübnan’da yeni başbakan olarak belirlenen eski Maliye Bakanı Muhammed Safadi, göreve gelmeden protesto edildi.

Lübnan’da eski Maliye Bakanı Muhammed Safadi, yeni başbakan olacak. Safadi’nin Beyrut’un Clemenceau bölgesindeki evine giden protestocular, Başbakan göreve başlamadan protesto gösterileri düzenledi. Protestocular “aşağıya in hırsız” şeklinde kendisine çağrıda bulundu.

Lübnan’ın ana siyasi partileri, eski Maliye Bakanı Muhammed Safadi’yi ülkenin yeni başbakanı olarak atamayı kabul etti. Al Mustaqbal Partisi, Özgür Yurtseverlik Hareketi, AMAL Hareketi ve Hizbullah ülkenin yeni Başbakanı olarak 75 yaşındaki Safadi’nin atanması konusunda anlaşmaya vardı. Safadi, 2011-2014 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı yapmıştı.

29 Ekim’de Başbakan Saad Hariri, görevinden resmen istifa etti. Ancak Cumhurbaşkanı Michel Aoun, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevinde kalma çağrısı yaptı. Hükümetin 17 Ekim’de WhatsApp dahil sosyal medyadan vergi alacağını açıklamasından sonra Lübnan’da protesto gösterileri başladı. 21 Ekim’de Hariri, durumu hafifletmek için bir ekonomik reform paketi açıkladı ancak bu gösterileri sona erdirmeye yetmedi.

