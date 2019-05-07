Şafak Altun'un yeni kitabı

İstanbul (DHA) Gazeteci-Yazar Şafak Altun'un "Uyumsuzlar-İnsanlığa Yön Verenlerin Hikâyesi" adlı yeni kitabı raflardaki yerini aldı.

Şafak Altun'un kaleme aldığı "Uyumsuzlar-İnsanlığa Yön Verenlerin Hikâyesi" adlı kitap yayımlandı. Altun bu kitabında "Neden uyumsuz olmalıyız" sorusunun cevabını verdi.

Altun, kitabını uzun yıllardır yaptığı araştırma ve incelemeler sonucu yazdığını belirterek, "Hep kendi çağının ötesinde, yenilikçi fikirleriyle, belki bir dönem yenilmiş, söyledikleri o dönem anlaşılmamış ya da sonradan anlaşılmış, tarihin haklı çıkardığı insanlarla karşılaştım. Bu insanların sıra dışı, farklı, yenilikçi, zamana, döneme ilişkin hep uyumsuz fikirlerinin olduğunu fark ettim. Bir anlamda bende onlara resmi geçit töreni yapma fikri oluştu. Bu nedenle de bu kitabı oluşturmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

"100 KİŞİDEN 8'İ UYUMSUZ"

Yapılan araştırmalar sonucu, 100 kişiden sadece 8'inin uyumsuz olduğunu belirten Altun, "İnsanlığı fikirleri, icatlarıyla, yenilikçi düşünceleriyle yönlendiren çok az bir kesim var. Uyumsuzlar dâhiler arasından çıkıyor genelde. Elon Musk kimilerine göre bir çılgın olsa da bir gün belki de Mars'ta koloni kurulacağı günleri göreceğiz" dedi.