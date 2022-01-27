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Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Beşiktaş'ın eski yöneticisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

27.01.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece İstanbul Bakırköy'de bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Beşiktaş'ın eski yöneticisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece İstanbul Bakırköy'de bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre saldırı, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında düzenlendi.

Cümbüş Sokak'ta bir balık restoranında bulunan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenledi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve yanında bulunan şoförü yaralandı.

Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Restoran ve çevresindeki güvenlik kameraları inceleniyor.

Hayatını kaybeden 42 yaşındaki Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sunucu Ece Erken ile evliydi.

Beşiktaş kulübü, saldırı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

https://twitter.com/Besiktas/status/1486508408320765958

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Kendi hukuk bürosu olan Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde yaklaşık bir yıl hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesiydi.

Türkiye'nin önde gelen bazı şirketlerininde hukuk danışmanı olan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken ile 2021 yılında evlenmişti ve iki çocuk babasıydı.

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