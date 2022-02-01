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  4. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Seccad Yeşil paylaşımıyla şoke etmişti! Hesabını kapattı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Seccad Yeşil paylaşımıyla şoke etmişti! Hesabını kapattı

01.02.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 28 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlanmış, cinayetle ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı. Bununla birlikte geçen günlerde katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aylar önce yapmış olduğu bir paylaşım gündeme gelmiş, akıllarda soru işareti bırakmıştı. Yeşil ile ilgili son dikkat çeken olay ise sosyal medya hesabını kapatması oldu. Seccad Yeşil her yerde aranıyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Seccad Yeşil paylaşımıyla şoke etmişti! Hesabını kapattı

İstanbul'daki balık restoranında vurularak öldürülen Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Mahmutyazıcıoğlu ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğramış, ünlü avukat, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirmişti. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatılırken emniyetten yapılan açıklamada Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları, tetiği çekenin ise Kadir Yasak olduğu belirlenmişti. Cinayetle ilgili 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken aralarında Seccad Yeşil'in de olduğu kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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SECCAD YEŞİL'İN 28 HAZİRAN'DAKİ PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde cinayet zanlılarından Seccad Yeşil'in 28 Haziran'da yapmış olduğu paylaşım dikkat çekmiş yine ülke gündeminde konuşulmuştu. Yeşil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken'in evlendiği gün "Allah Büyük" diye paylaşım yapmış, aynı tarihte son yaptığı paylaşımda "Allah Büyük" ifadelerini kullandığı görülmüştü. Aynı gün yapılan paylaşım akıllarda soru işareti bıraktı.

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INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Öte yandan Yeşil'den ilk sinyal geldi. Her yerde aranan şüphelinin Instagram hesabını kapattığı görüldü.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Avukat eşinin kara toprağa veren Ece Erken, Instagram hesabının hikayeler bölümünden duygusal bir paylaşım yaptı. Erken, "Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin çıkarı yok çıkası yok çıkarasım yok" ifadelerini kullandı.

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Ece Erken
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