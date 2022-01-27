Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölmeden önce ne dedi? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri ne oldu?

Eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu vücuduna 7 kurşun isabet etmesi sonucunda hastanede kan kaybından hayatını kaybetti. Bircan Bali, sunuculuğunu yaptığı canlı yayında Ece Erken'in, "Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım" dediğini iddia etti ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki son sözlerini ağlayarak söyledi. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölmeden önce ne dedi?

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN SON SÖZLERİ NE OLDU?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle şok yaşadıklarını ağlayarak anlatan sunucu Bircan Bali, Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce 'Lütfen beni kurtarın' dediğini söyledi. Bali, 2 çocuk babası Mahmutyazıcıoğlu'nun çocularına çok düşkün olduğunu ve eşi Ece Erken ile ilişkisinin kuvvetli olduğunu da ifadelerine ekledi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişinin yakalandığı, kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman zamanında yaklaşık 1 sene boyunca Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevini yaptı. Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken ile ilişkisi, Benan Kocadereli ile evliyken başladı. Erken ile evlenmek için eşinden boşanmıştı.

1980 Rize doğumlu Mahmutyazıcıoğlu 42 yaşındaydı. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Kendi hukuk bürosu olan Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.



