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Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölmeden önce ne dedi? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri ne oldu?

27.01.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isim Ece Erken ile 2021'de sessiz sedasız hayatını birleştiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'deki balıkçı restoranında 00.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. 7 el ateş açılarak öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerini, Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali ağlayarak anlattı. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölmeden önce ne dedi?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölmeden önce ne dedi? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri ne oldu?

Eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu vücuduna 7 kurşun isabet etmesi sonucunda hastanede kan kaybından hayatını kaybetti. Bircan Bali, sunuculuğunu yaptığı canlı yayında Ece Erken'in, "Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım" dediğini iddia etti ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki son sözlerini ağlayarak söyledi. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölmeden önce ne dedi?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölmeden önce ne dedi? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri ne oldu?

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN SON SÖZLERİ NE OLDU?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle şok yaşadıklarını ağlayarak anlatan sunucu Bircan Bali, Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce 'Lütfen beni kurtarın' dediğini söyledi. Bali, 2 çocuk babası Mahmutyazıcıoğlu'nun çocularına çok düşkün olduğunu ve eşi Ece Erken ile ilişkisinin kuvvetli olduğunu da ifadelerine ekledi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişinin yakalandığı, kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölmeden önce ne dedi? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri ne oldu?

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman zamanında yaklaşık 1 sene boyunca Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevini yaptı. Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken ile ilişkisi, Benan Kocadereli ile evliyken başladı. Erken ile evlenmek için eşinden boşanmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölmeden önce ne dedi? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri ne oldu?

1980 Rize doğumlu Mahmutyazıcıoğlu 42 yaşındaydı. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Kendi hukuk bürosu olan Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

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Bircan Bali Ece Erken
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