Şafak operasyonunda yakalanan 11 şahıs tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığından 150 personelin katılımı ile Akyazı ilçesinde düzenlenen şafak operasyonunda yakalanan 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aylardır fiziki takibi yapılan 11 şüpheliye ait 11 adrese, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 150 personelin katılımı ile şafak operasyonu gerçekleştirilmişti. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 5 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 8 adet kurusıkı tabanca, söz konucu tabancalara ait 142 adet çeşitli ebatlarda mermi, bin 20 gram uyuşturucu madde, 18 adet uyarıcı hap, 66 bin 595 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 2 adet bilgisayar, 2 adet tablet, 33 adet cep telefonu, 3 adet USB flash bellek ve 8 adet bıçağın da ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 11 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

