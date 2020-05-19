Şafak Sezer: Ersin Korkut ve Büşra Pekin'le bir daha çalışmam

Şafak Sezer, şarkıcı Serdar Ortaç'ın Instagram yayınına konuk oldu. Yaklaşık bir saat süren sohbette kahkahalar eksik olmadı. Başrolünde yer aldığı filmler hakkında konuşan 49 yaşındaki komedyen, 'Kutsal Damacana' hakkında dikkat çeken bir itirafta da bulundu.

'Ersin Korkut ve Büşra Pekin'le bir daha çalışmam'

Sezer, "İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim. Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!" ifadelerini kullandı.

"Sette hiçbir kötülük olmadı, bir sebebi varsa yazıklar olsun. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi. 'Kutsal Damacana'da oynadım' diye insan CV'sine ekler. 'Acaba bir haksızlık mı yaptım?' diye düşünüyorsun. Aksine çok da iyilik yaptım."

"Ersin tanınıyordu, ama Büşra bu filmle şöhret oldu. Ersin'i, Yılmaz Erdoğan'dan istedik. Büşra ve Ezgi (Mola) geliyordu. Yapımcı abimiz 'Büşra'yı oynatsana' dedi."

"Ben bu kafayı da anlamıyorum. Bir film çektikten sonra başka bir havaya bürünen gençleri anlamıyorum. Kendilerini kral sanıyorlar. Sonra sana laf atmaya kalkıyorlar. Sanıyorlar ki bizim kulağımıza gelmiyor. Bu alem haksızlık yapılmaya, ihanete gelmez."