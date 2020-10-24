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Şafak Sezer'in 9,7 milyonluk villası satışa çıktı

24.10.2020 09:16 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Şafak Sezer, Büyükçekmece Toskana Vadisi'ndeki villasını satışa çıkardı. Ağır dekorasyonu ile dikkat çeken villada 7+2 oda bulunurken, ilan sosyal medyada da dikkat çekti.

Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer 2011 senesinde Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden 7 milyon 300 bin TL'ye satın aldığı villasını satışa çıkardı.

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Beykoz-Acarkent'teki villasını sattıktan sonra 2011 yılında Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden villa alan ve bu konutun iç ve bahçe dekorasyonunun yapımı için 2013 yılında bir mimarlık şirketiyle anlaştıktan sonra davalık olan Şafak Sezer 9 odalı villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı.

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6'dan fazla banyosu olan villanın aidatı ise 2.530 TL.

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Şafak Sezer'in 10 milyonluk malikanesi dekorasyonu ile dikkat çekerken sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Şafak Sezer'in villasından görüntüler

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
villanin parasi cem yılmazın koleksiyonundaki arabalardan birtanesine denk geliyor. çokta matah bisey değil yani bu durumdakiler için!!

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