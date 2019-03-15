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Şafak vakti FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 12:42 | Son Güncelleme

Erzurum polisi bu sabah şafak vakti FETÖ’ye ağır bir darbe vurdu.

Şafak vakti FETÖ operasyonu

Erzurum polisi bu sabah şafak vakti FETÖ’ye ağır bir darbe vurdu. Biri Gaziantep’de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında terörist başı Fetullah Gülen’in bir akrabasının da bulunduğu 4’ü kadın 14 kişiyi gözaltına aldı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takipte olduğu adreslere bu sabah saat 06.00’da operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın bizzat yönettiği operasyonda biri Gaziantep’te 13’ü kent merkezinde bulunan evlere eş zamanlı baskın yapıldı. 100’e yakın polisin katıldığı operasyonda KOM timleri, uzun zamandır aranan 4’ü kadın 14 kişiyi yakaladı. Çok sayıda örgütsel dokümanın da ele geçirildiği operasyonda meslekten ihraç edilmiş 5 emniyet personeli, 3 öğretmen, 1 teğmen, 2 sivil TSK imamı, örgüt yurdunda müdürlük yapan bir kişi ile örgüt şirketinde çalışan firari bir isim gözaltına alındı. Ayrıca terörist başı Fetullah Gülen’in aranan bir akrabası da operasyonda yakalandı.
Şimdiye kadar örgütün yardımlarıyla geçimlerini sağladığı anlaşılan ve başka isimler üzerine kiraladıkları evlerde yaşadıkları belirlenen şüpheliler sağlık kontrollerinden sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Gözaltındaki kişiler sorgularının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecek.
Öte yandan, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, son dönemde bir dizi başarılı operasyona imza atan KOM ekiplerini tebrik etti.

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