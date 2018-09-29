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Şafak vakti, göçmen kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 12:55 | Son Güncelleme

VAN'da özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 40 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 28 kişi de gözaltına alındı.  Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van merkez ve ilçelerinde kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik sabah saat 05.30'da operasyon düzenledi.

Şafak vakti, göçmen kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltı

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)- VAN'da özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 40 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 28 kişi de gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van merkez ve ilçelerinde kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik sabah saat 05.30'da operasyon düzenledi. 14'ü zırhlı 37 ekibin katıldığı operasyonda 144 polis görev aldı. Drone ile görüntülenen operasyona, Özel Harekat polisleri de destek verdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen operasyonda daha önce belirlenen çok sayıda adrese girildi. Arama yapılan adreslerde 40 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 28 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve sahte belge düzenlenmesinde kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Yakalanan kaçak göçmenler polis araçlarıyla geri gönderme merkezine teslim edildi.

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Şafak vakti, göçmen kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltıŞafak vakti, göçmen kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltıŞafak vakti, göçmen kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltıŞafak vakti, göçmen kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltı

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