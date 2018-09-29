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Şafak vakti, göçmen kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

ÇOK SAYIDA SAHTE EVRAK DA ELE GEÇİRİLDİ Van Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

Şafak vakti, göçmen kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltı (2)

ÇOK SAYIDA SAHTE EVRAK DA ELE GEÇİRİLDİ
Van Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonla ilgili açıklama yapıldı. 2 ay süren kapsamlı proje çalışması sonucu operasyonun Van, Ankara ve Bitlis'te de eşzamanlı olarak düzenlendiği belirtilerek şöyle denildi:
"Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğümüze intikal eden bir takım ihbar ve şikâyetler üzerine, Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen (2) ay süreli kapsamlı bir projeli çalışma neticesinde; Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerimizce; 29 Eylül 2018 günü Van Merkezli Ankara ve Bitlis illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda (28) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında; 40 kaçak göçmen şahıs, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, çok sayıda sahte belge, sahte belge düzenlemede kullanılan makine ve malzemeler ele geçirilmiştir."

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Şafak vakti, göçmen kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltı (2)Şafak vakti, göçmen kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltı (2)

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