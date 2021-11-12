HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şafak vakti 'köpek dövüşü' operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Şafak vakti 'köpek dövüşü' operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

12.11.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de köpek dövüşü yapılan araziye jandarma ekipleri şafak vakti operasyon yaptı, 25 kişi gözaltına alındı.

Şafak vakti 'köpek dövüşü' operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesi Irmak Kasabası Alaaddin Mahallesi Harmankaya mevkinde köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan takip ve saha çalışmaları sonucunda, köpek dövüşü yapılan alana sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenledi. Ekipler, dövüştürülen 2 köpek ile birlikte 25 kişiyi yakaladı.

ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Köpeklerin sahipleri oldukları belirlenen M.A., A.D. ve O.B., haklarında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11'inci maddesince adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı. Ayrıca dövüştürülen ve vücudunda yara izleri bulunan 1 köpek barınağa teslim edildi.

Köpek dövüştürücülüğünde kan donduran ayrıntılar! 50 bin TL'ye kadar bahisKöpek dövüştürücülüğünde kan donduran ayrıntılar! 50 bin TL'ye kadar bahis

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
Canlı yayında gergin anlar! Stüdyoyu terk ettiCanlı yayında gergin anlar! Stüdyoyu terk etti
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

Haluk Levent'ten sesini kaybeden ünlü şarkıcı Tüdanya'ya destek

Haluk Levent'ten sesini kaybeden ünlü şarkıcı Tüdanya'ya destek

Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması

Esrarengiz evde sır olaylar devam ediyor! Diyanete çağrı

Esrarengiz evde sır olaylar devam ediyor! Diyanete çağrı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.