HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şafak vakti PKK operasyonu

Şafak vakti PKK operasyonu

03.04.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bölücü terör örgütü PKK’nın çağrıları sonucu korsan gösteri yaptığı öne sürülen ve sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK çağrıları doğrultusunda 4 zanlının Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde korsan gösteri yapıp, ateş yakıp, molotof kokteyli attığı bilgisine ulaştı.

1/

Adana’da bölücü terör örgütü PKK’nın çağrıları sonucu korsan gösteri yaptığı öne sürülen ve sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK çağrıları doğrultusunda 4 zanlının Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde korsan gösteri yapıp, ateş yakıp, molotof kokteyli attığı bilgisine ulaştı. Polis ayrıca 4 zanlının da sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığını belirledi. Polis bu tespitler üzerine 8 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon yaptı. Aralarında özel harekatın da olduğu 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda sabahın ilk saatlerinde evlere tek tek girildi. Bazı evlere özel harekat polisi kapıları koçbaşı ile kırarak girdi. Operasyonda polise drone de destek vererek evlerin damlarından herhangi bir kaçma ve saldırıya karşı önlem aldı. Polis operasyonda 8 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
Ailesiyle pikniğe giden çocuk kayboldu!Ailesiyle pikniğe giden çocuk kayboldu!
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı (3 Nisan Cumartesi hava durumu)

Çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Adana'da şafak vakti drone destekli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Şafak vakti basıldılar! Çok sayıda gözaltı

BioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak

Flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak

Antalya'da ailesiyle piknik yapan çocuk kayboldu

Ailesiyle pikniğe giden çocuk kayboldu!

Şişli’de yere düşen 100 bin TL’yi alarak kayıplara karışan şahıs evinde yakalandı

Güvenlik kamerasından tespit edildi! 100 bin lirayı alıp kaçtı

Yılmaz Kurt kimdir, kaç yaşında? Kaymakam Yılmaz Kurt nasıl ve neden öldü?

Yılmaz Kurt neden öldü?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.