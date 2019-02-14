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Şafak vakti terör operasyonu: 24 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 08:47 | Son Güncelleme

Adana’da şafak vakti düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı öne sürülen 24 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon başlattı.

Adana’da şafak vakti düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı öne sürülen 24 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de desteği ile daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat polisleri koçbaşı ile söz konusu şahısların evlerinin kapısını kırarak içeri girdi. Operasyonda aralarında küçük yaşta olanların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerin sokak eylemlerine karıştığı, korsan gösteri düzenlendiği ve sosyal medya üzerinden PKK’yı övücü paylaşımlar yaptığı öğrenildi.
Operasyonda yapılan ev aramalarında ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.

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