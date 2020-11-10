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Şafak vakti torbacı operasyonu: 18 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 13:22 | Son Güncelleme

Adana’da aralarında özel harekatın da olduğu 300 polisle şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çoğunluğu Suriyeli olan ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satan zanlıların olduğu bilgisine ulaştı.

Şafak vakti torbacı operasyonu: 18 gözaltı

Adana’da aralarında özel harekatın da olduğu 300 polisle şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çoğunluğu Suriyeli olan ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satan zanlıların olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Bu takipler sırasında polis yaptığı operasyonda 10 zanlıyı yakaladı. Bu zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise önce 221 bin 175 uyuşturucu hap, 64 kilo 750 gram toz, 8 kilo 350 gram kubar esrar ve 2, 61 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Polis zanlıları takibe devam etti. Soruşturma kapsamında bugün de şafak vakti 20 adrese özel harekatın da aralarında olduğu 300 polisle baskın yapıldı. Polis baskında 1’i kadın 18 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılardan 2’sinin sosyal medyadan uyuşturucuyu özendirici paylaşımlar yaptığı öğrenildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise soba borusu içinden ve sigara paketinden 27 uyuşturucu hap, 11 gram esrar ele geçirildi. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Polisin operasyon anı ise hem karadan hem de havadan saniye saniye görüntülendi.

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