Safari cipi devrildi: 1 ölü, 10 yaralı (2)

SAFARİ KAZASINDA TURİSTLERDEN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Alanya'dan, ilçenin yüksek kesimindeki Sapadere Kanyonu'na safariye gidenleri taşıyan Nazmi K.'nin kullandığı 07 AGZ 94 plakalı üstü açık cipin kontrolden çıkarak, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada, başından darbe alarak ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan kazazedenin tursit olduğu tahmin edilirken, kimlik tespit çalışması sürüyor.

Safari kazasında yaralanan 10 kişinin tedavileri ise sürüyor.

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