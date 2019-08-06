HABER

Safari cipi devrildi: 1 ölü, 10 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 17:50 | Son Güncelleme

SAFARİ KAZASINDA TURİSTLERDEN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ Alanya'dan, ilçenin yüksek kesimindeki Sapadere Kanyonu'na safariye gidenleri taşıyan Nazmi K.'nin kullandığı 07 AGZ 94 plakalı üstü açık cipin kontrolden çıkarak, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada, başından darbe alarak ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

SAFARİ KAZASINDA TURİSTLERDEN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Alanya'dan, ilçenin yüksek kesimindeki Sapadere Kanyonu'na safariye gidenleri taşıyan Nazmi K.'nin kullandığı 07 AGZ 94 plakalı üstü açık cipin kontrolden çıkarak, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada, başından darbe alarak ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan kazazedenin tursit olduğu tahmin edilirken, kimlik tespit çalışması sürüyor.

Safari kazasında yaralanan 10 kişinin tedavileri ise sürüyor.

PARTNERAşırı sağcı Bakan'ın skandal görüntüleri! Halktan tepki yağdıAşırı sağcı Bakan'ın skandal görüntüleri! Halktan tepki yağdı
Amonyak gazından zehirlenen işçilere ziyaretAmonyak gazından zehirlenen işçilere ziyaret
Safari cipi devrildi: 1 ölü, 10 yaralı (2)Safari cipi devrildi: 1 ölü, 10 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.