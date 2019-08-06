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Safari cipi devrildi: 7'si turist 11 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 17:55 | Son Güncelleme

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Alanya'dan, ilçenin yüksek kesimindeki Sapadere Kanyonu'na safariye gidenleri taşıyan Nazmi K.'nin kullandığı 07 AGZ 94 plakalı üstü açık cipin kontrolden çıkarak, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada, başından darbe alarak ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Alanya'dan, ilçenin yüksek kesimindeki Sapadere Kanyonu'na safariye gidenleri taşıyan Nazmi K.'nin kullandığı 07 AGZ 94 plakalı üstü açık cipin kontrolden çıkarak, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada, başından darbe alarak ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan kazazedenin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.
Safari kazasında yaralanan 10 kişinin tedavileri ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANTALYA,(DHA)

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