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Safari cipi kazasında ağır yaralanan Iraklı baba, 9 gün sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 14:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, safari cipinin takla attığı kazada yaşamını yitiren Ali Omar Ali Alsaadı'nın (9) babası Ali Omar Ali Hussein Alsaadı (34), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Safari cipi kazasında ağır yaralanan Iraklı baba, 9 gün sonra öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, safari cipinin takla attığı kazada yaşamını yitiren Ali Omar Ali Alsaadı'nın (9) babası Ali Omar Ali Hussein Alsaadı (34), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 2 Eylül günü, Alanya'nın kırsal bölgesindeki Üzümlü Mahallesi Altı mevkisi Dim Barajı yolunda meydana geldi. Muzaffer B.'nin kullandığı 07 HCH 82 plakalı safari cipi, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, Muzaffer B. ile yanındaki Iraklı Fouad Hamasadeq (22), Iman Najah (29), Halak Hilmi Nafia (29), Ali Omar Ali Hussein Alsaadı ve oğlu Ali Omar Ali Alsaadı yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Sağlık durumu ciddi olan Ali Omar Ali Alsaadı, sevk edildiği Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada ağır yaralanan ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ali Omar Ali Hussein Alsaadı de 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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