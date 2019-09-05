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Safari kazasında yaralanan Hollandalı, 29 gün sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 10:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, safari cipinin 20 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada ağır yaralanan Hollandalı Franny Vandongen (45), tedavi gördüğü hastanede 29 gün sonra yaşamını yitirdi.

Safari kazasında yaralanan Hollandalı, 29 gün sonra öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, safari cipinin 20 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada ağır yaralanan Hollandalı Franny Vandongen (45), tedavi gördüğü hastanede 29 gün sonra yaşamını yitirdi. Vandongen'le birlikte kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Alanya'dan ilçenin yüksek kesimlerindeki Sapadere Kanyonu'na safariye gidenleri taşıyan Nazmi K.'nin kullandığı 07 AGZ 94 plakalı üstü açık cip, 6 Ağustos'ta, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada Hollandalı Rudy Johannes Kerkhof, yaşamını yitirirken, Nikita Shirokov (17), İrina Shirokov (46), Aleksandra Shirokov (46), Mikail Palashkov (47), Anna Sverhkova (32), Vera Polishova (16), Stanislav Sverchova (32), Franny Vandongen, Selinda Kerkhof, Tycho Kerkhof ise yaralandı. Sağlık durumu ağır olan Franny Vandongen, tedavi gördüğü Alanya'daki özel hastanede dün gece yaşamını yitirdi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Hollandalı kadının cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Franny Vandongen'le birlikte kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Öte yandan sürücü Nazmi K. (26) hastanedeki tedavisinin ardından gözaltındaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Safari kazasında yaralanan Hollandalı, 29 gün sonra öldüSafari kazasında yaralanan Hollandalı, 29 gün sonra öldüSafari kazasında yaralanan Hollandalı, 29 gün sonra öldüSafari kazasında yaralanan Hollandalı, 29 gün sonra öldü

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