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Safari’nin arka planını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz

22.12.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iOS 15, gizlilik ve verimlilik için bir dizi özelliği beraberinde getirdi. Bunlardan biri, Safari’nin mobil sürümünün arka planını dilediğiniz gibi değiştirmenizi sağlıyor.

Safari’nin arka planını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz

iOS 15'te Safari arka planının değiştirme işlemi ise işte şu şekilde olacak:

iOS 15'TE SAFARİ'NİN ARKA PLANI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

İşlem neredeyse gülünç derecede basit. Safari uygulamasına girdikten sonra yeni bir sayfa açacaksınız. Bunu nasıl yapacağınızdan emin değil misiniz? Sağ alt köşedeki çift kareyi bulun ve üzerine dokunun.
Şu anda Safari’de açık olan tüm sayfaların küçük resimlerini göreceksiniz. Sol alt köşedeki artı işaretine dokunun. Artık “Başlangıç” sayfasındasınız. Aşağı kaydırarak “Düzenle” düğmesini bulun ve üzerine dokunun. Biraz daha aşağıya kaydırarak arka planları bulabilirsiniz.

Artık, Apple’ın dahil ettiği arka planlardan birini seçebilir veya kendi arka planlarınızdan birini seçmek için artı işaretli kareye dokunabilirsiniz. İkincisini seçtiyseniz, bir seçim yapmak için Fotoğraf uygulamanıza yönlendirileceksiniz. Kullanmak istediğiniz resme dokunun, “Başlangıç Sayfasına" geri döneceksiniz.

Yeni arka planınız artık uygulandı. Seçiminizden memnunsanız sayfadan çıkın.

iOS 15 birçok hata düzeltmesini de beraberinde getirmişti. Bu hata düzeltmeleri sayesinde iPhone kullanıcıları rahat bir nefes aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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