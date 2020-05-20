Safari tarayıcısında Spotify açılabilecek

Apple tarayıcısı olarak bilinen Safari, Spotify platformuna destek verecek.

Dünyanın en büyük müzik platformlarından bir tanesi olan Spotify, 2017’den beri Safari’de açılamıyordu. Uygulamayı kullanan kişiler, “Bu tarayıcı Spotify web oynatıcısını desteklemiyor. Tarayıcınızı değiştirin veya Spotify uygulamasını indirin” uyarısı görüyordu. Platformun web oynatıcısına yalnızca Firefox, Chrome, Opera ve Edge aracılığıyla ulaşmak mümkündü.

GOOGLE CHROME'DA DURUMLAR FARKLIYDI

Apple müzik ve Spotify arasında anlamsız bir mücadele olsa bile, yine de kimse bu durumu açıklayamıyordu. Örneğin YouTube müzik Google tarafından verilen bir hizmet olarak biliniyordu ve Spotify, Google Chrome üzerinden hizmet veriyordu. Bu durumun rekabet kaynaklı olmadığı düşünülüyor. Şirket kendi yazılımını korumak için çok büyük enerji harcıyor ve Spotify buna kurban edildi diyebiliriz. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda 2 milyar dolar civarında gelir elde edildiği söylenmişti. Şu anda Spotify 286 milyon aktif kullanıcıya sahip ve bu sayı giderek artıyor.