iOS 14 ile birlikte Safari Touch ID ve Face ID ile şifre kullanmadan giriş imkanı sunacak.

Web sitelerinde daha önce kayıtlı olan mail ve şifreniz ile giriş yaptığınız zaman bu veriler Safari’de kaydediliyor. Safari’den web sitelerine giriş yapmak istediğinizde ise iPhone 6s ile iPhone SE 2020 modelleri arasında Touch ID ve iPhone X ve sonrası modellerde ise Face ID ile kimliğinizi doğrulamanız yeterli oluyor.

Bu sayede anında önceden kayıtlı olan mail adresiniz ve şifreniz otomatik olarak dolduruluyor. Daha hızlı ve güvenli bir giriş imkanı sunan bu yeni özelliğin macOS 11 Big Sur sürümü ile Touch ID destekli Mac modellerine de gelmesi bekleniyor.

Eylül ayında iOS 14’ün Final sürümü Ekim ayında ise macOS Big Sur’un final sürümü indirime sunulacak. Bu zamana kadar Beta sürecinde olacak olan iOS 14’ü, buradaki rehberimizden yükleyebilirsiniz. Ancak bunun beta olduğunu ve bir dizi hatayı barındırdığını belirtelim.

Apple bu özelliği sayesinde 1Password ve LastPass gibi şifre yönetim uygulamalarının pabucunu dama atacak gibi görünüyor. Ancak Apple’ın böyle bir düşüncesi varsa, şifre saklama işini ayrı bir uygulama ile gerçekleştirmesi gerektiğini belirtelim.

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