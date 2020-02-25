Safari virüslere karşı güvenli hale getirildi

Bununla birlikte, son başvuru tarihinden önce verilen daha eski sertifikaların bu kuraldan etkilenmeyeceği de ifade ediliyor.

SAFARİ İOS CİHAZLARA ZORUNLU OLACAK

Şirket tarafından alınan bir karara göre, yeni politika Safari uygulaması halinde tüm iOS ve macOS cihazlarında zorunlu hale getirilecek. Web sitesi yöneticileri ve geliştiricilerinin, artık sertifikalarının Apple’ın gereksinimlerini karşıladığından emin olmaları şart haline getirildi.

APPLE ÜRÜNLERİNİN SERTİFİKA SÜRELERİ ARTTIRILACAK

SSL yönetim firması Sectigo’nun kıdemli bir üyesi olan Tim Callan, The Register’a, “Bu hafta Apple 49. CA / Tarayıcı Forumu’nda Yüz Yüze TLS sertifikalarını 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren 398 güne kadar kabul etti. Bu tarihte veya daha sonra 398 günden daha uzun süre verilen sertifikalar Apple ürünlerine dağıtılacak. 1 Eylül’den önce verilen sertifikalar, bugünkü sertifikalarla aynı kabul edilebilir süreye sahip olacak, bu da 825 gün anlamına geliyor. Ayrıca bu sertifikalar için herhangi bir işlem yapılması da gerekmiyor.” ifadelerini kullandı.

Bunun yapılmasındaki en önemli nedenin kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma olduğu ifade ediliyor. Sizce Safari ile ilgili alınan bu karar ne tür sonuçlar doğuracak?

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