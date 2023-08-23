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SAFER AYI DUASI: Diyanet'e göre Safer ayında okunacak dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in okuduğu dua

23.08.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safer ayında okunacak dualar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Müslümanlar için önemli olan bu ay, 17 Ağustos itibarıyla idrak edilmeye başlandı. Peki, Safer ayında okunacak dualar nelerdir? İşte, Safer ayında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in okuduğu dua...

SAFER AYI DUASI: Diyanet'e göre Safer ayında okunacak dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in okuduğu dua

Safer ayı duası, İslam dinine mensup olan kişiler için önemli olan bu ayın ilk çarşamba gününe girilmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Safer ayında okunacak dualar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Safer ayı duası...

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED'İN SAFER AYI DUASI

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. İlam Peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

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SAFER AYI DUASI NEDİR?

Safer ayına özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir:

  • Kevser Sûresi,

  • İhlâs Sûresi,

  • Ayetel Kürsi,

  • Felâk Sûresi,

  • Fatiha,

  • Nâs Sûresi,

  • Estağfirullah El Azime,

  • Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası

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SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Safer ayı için özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Safer ayında da İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunabilir, zikir ve tesbihatta bulunulabilir

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