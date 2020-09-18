Safer ayı duası ve zikirleri 2020! Safer ayı bela ayı mıdır? Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?

Safer ayı ne zaman başlayacak araştırması yaparak, hicri takvimin Muharrem ayından sonra ikinci ayı olan Safer ayında da ibadetlerini yapmak istiyor. 2020 Safer ayı ne zaman başlayacak merak edenlere, 2020 Dini Günler Takvimi'ne göre Safer ayı bugün itibari ile başladı. Peki Safer ayında nasıl ibadet edilir?

SAFER AYI BELA AYI MIDIR?

Geçmişte Safer ayı için söylenen bela ayı söylentisi sadece bir söylenti olarak kalmıştır. Cahiliye dönemlerine ait olan bu söylenti maalesef ki günümüze kadar gelmiştir. Safer ayında yaşanan bazı musibetlerden dolayı bu şekilde geçmişte bir benzetme yapılmış ve sonrasında hayatımızda yer etmeye devam etmiştir.

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).