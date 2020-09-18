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Safer ayı duası ve zikirleri 2020! Safer ayı bela ayı mıdır? Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

2020 Dini Günler Takvimi'ne göre Muharrem ayının hemen sonra Safer ayı başlıyor. Özellikle bela ve musibetlerin çok yaşandığı düşünülen Safer ayına bela ayı da deniliyor. Bunun gibi rivayetler dinimizde yer olmasa da hala günümüzde Safer ayı "bela ayı" olarak bilinmeye devam ediyor. İşte Safer ayında okunacak dualar, zikirler ve ibadetler...

Safer ayı duası ve zikirleri 2020! Safer ayı bela ayı mıdır? Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?

Safer ayı ne zaman başlayacak araştırması yaparak, hicri takvimin Muharrem ayından sonra ikinci ayı olan Safer ayında da ibadetlerini yapmak istiyor. 2020 Safer ayı ne zaman başlayacak merak edenlere, 2020 Dini Günler Takvimi'ne göre Safer ayı bugün itibari ile başladı. Peki Safer ayında nasıl ibadet edilir?

SAFER AYI BELA AYI MIDIR?

Geçmişte Safer ayı için söylenen bela ayı söylentisi sadece bir söylenti olarak kalmıştır. Cahiliye dönemlerine ait olan bu söylenti maalesef ki günümüze kadar gelmiştir. Safer ayında yaşanan bazı musibetlerden dolayı bu şekilde geçmişte bir benzetme yapılmış ve sonrasında hayatımızda yer etmeye devam etmiştir.

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

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SAFER AYI DUASI VE ZİKİRLERİ

Safer ayında hangi dualar okunur ve hangi zikirler çekilir araştıranlara, Safer ayının kendine has bir ibadet şekli ya da duası olmadığını belirtelim. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir. Saferi ayında nasıl ibadet edilir araştırarak ibadet etmek isteyenlere, her ay olduğu gibi yine aynı şekilde ; Kuran-ı Kerim okumak, oruç tutmak, namaz kılmak, Allah'a zikretmek ve bol bol Allah ile kulu yakınlaştıracak ibadetler önerilir.

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR?

Safer ayının kendine has bir ibadet şekli olmadığı için, Safer ayı nasıl ibadet edilir, Safer ayında okunacak dualar gibi araştırma yapanlara, Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadetleri yapmasını önerebiliriz. Hicri takvimin ikinci ayı olan Saferi ayında diğer aylarda olduğu gibi; çokça istiğfar çekmeli, sadaka vermeli , salavatlar getirilmeli, kaza namazları kılınmalı ve günahlara tövbe etmek için dualar okumalı.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

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SAFER AYI DUASI ÖNERİSİ

Yukarıda belirttiğimiz gibi Saferi ayında hangi dua okunur araştıranlara bu aya has bir dua olmadığını belirterek, bazı kaynaklarda Saferi ayına özel aşağıdaki duanın okunması önerilmiştir.

Bismillâhirrahmânirrahîm: Allah’ım; hamd ve şükür Sana mahsustur! Minnetim Sana’dır! Ben Senin kulunum; ve ben bundan dolayı huzurluyum! Nefsimi, dînimi, dünyamı, âhiretimi, işlerimin sonunu ve amelimi Sana emânet ediyorum. Bütün Muhammed (asm) ümmetini Senin gücünün, havlinin, kudretinin ve kuvvetinin şiddetinden, Sana emânet ediyorum! Muhakkak Sen, emâneti koruyansın; hükmü nâfiz olansın; kazâsı gâlib olansın!

Safer ayı duası Arapça okunuşu

Yâ Ahkeme’l-Hâkimîn ve yâ Esrae’l-Hâsibîn ve yâ Ekrame me’mûlin ve ecvede mes’ûlin yâ Hayyu yâ Kayyûmu yâ Kadîmü yâ Ferdu yâ Vitru yâ Ehadu yâ Samedu yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfüven ehad! Yâ Azîzu Yâ Vehhâbu Salla’llâhu alâ hayr-i halkıhî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în! Âmin!

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