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Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Safer ayı uğursuz mudur?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 09:03 | Son Güncelleme

Safer ayı, Hicri takvime göre ikinci aydır. Safer ayının ne zaman başlayacağı ile birlikte Safer ayı uğursuz mudur, bu ayda yapılacak ibadetler nelerdir merak ediliyor. Safer ayında kılınacak özel bir namaz var mı? Safer ayı duası nedir? Safer ayı için uğursuz denmesinin sebebi nedir? Safer ayı ve bu ay için tavsiye edilen ibadetler, dualar detayları ile haberimizde.

Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Safer ayı uğursuz mudur?

Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelen Hicri takvimin 2. ayıdır. Haram aylar olan zilkade, zilhicce, muharrem aylarından sonra gelen Safer ayı uğursuz olarak nitelendirilmiştir. Peygamber Efendimiz de "Safer ayına dikkat edin" diye uyarmıştır. Fakaat bu uyarısı Safer ayının uğursuz olması nedeniyle değildir. Peki Safer ayı ne zaman başlıyor? Bu ayda nasıl ibadet etmeli, nasıl dua etmeli? Safer ayına özel bir namaz var mıdır? Safer ayı uğursuz mudur? İşte Safer ayı hakkında merak edilenler..

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri ayların ikincisi olan 2018 yılı Safer ayı 10 Ekim 2018 tarihinde başlayacak ve 9 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.

SAFER AYI UĞURSUZ MUDUR?

Peygamber Efendimiz Safer ayı için niye ashabını uyarmıştı? Safer ayı, haram aylardan sonra gelir. Haram ayı içinde yapılamayan ne kadar kötü şey var ise (hırsızlık, savaş, soygun, baskın gibi) safer ayında yoğun yaşanma ihtimali vardır. Bu yüzden Safer ayı, cahiliye döneminde uğursuz olarak anılmıştır. Fakat Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyururlar: “Bulaşma, kuşların uğursuzluğu, baykuş uğursuzluğu, Safer ayı uğursuzluğu yoktur. Cüzzamlıdan aslandan kaçar gibi kaç!” şeklinde buyurarak Safer ayının uğursuz olmadığına dikkat çekmiştir.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), insanların bazı şeylere uğursuzluk atfetmesini yasaklamış, bütün her şeye iyi ve müsbet bir nazarla bakmayı esas kılmıştır. Bir gün:

“−Uğursuzluk yoktur. Ben, hayra yormayı tercih ederim” buyurmuştu. Sahâbîler:

“–Hayra yorma (tefe’ül) nedir?” dediler. Efendimiz (s.a.v):

“–Güzel ve olumlu sözdür” buyurdu. (Buhârî, Tıb, 19; Müslim, Selâm, 102)

Yine birgün Peygamber Efendimiz’in huzûrunda uğursuzluktan söz edilmişti. Allah Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurdu:

“−En güzeli, hayra yormaktır. Uğursuzluk, hiçbir müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman şöyle desin:

“Allah’ım! İyilikleri sadece sen verirsin; kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir».” (Ebû Dâvûd, Tıb, 24/3919)

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR

“Allah’ım! Safer ayını mübârek kıl, bizlere onu saâdetle ve zaferle/kazançlarla bitirmeyi nasîb eyle!”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım! Kulun, peygamberin, rasûlün Muhammed’e ve âline salât u selâm eyle ve onları mübârek kıl!

Allah’ım, bugünün şerrinden, bugünde ve Sen’in ilminde bulunan her türlü şiddet, belâ ve musîbetlerden Sana sığınırım. Yâ Dehr, yâ Diyâr, yâ Keynân, yâ Keynûn, yâ Evvel, yâ Ebed, yâ Mübdi’, yâ Muîd, yâ Ze’l-Celâli ve’l-İkrâm, ey şerefli Arş’ın sahibi, Sen istediğin her şeyi yaparsın.

Allah’ım, ebrâr ve seçkin kulların hürmetine hiçbir zaman uyumayan gözünle beni, kendileriyle beraber yaşamakla beni imtihan ettiğin malımı, evlâdımı, dînimi ve dünyamı koruyup kolla, rahmetinle ey Azîz, ey Ğaffâr, ey Kerîm, ey Settâr, rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah’ım, ey pek güçlü ve kuvvetli olan, ey Şedîd, ey Azîz, ey Kerîm, ey Kebîr, ey Müteâl, izzetinle ve yüceliğinle bütün mahlûkâta boyun eğdirdin, yâ Muhsin, yâ Mücmil, yâ Mütefaddıl, yâ Mün’im, yâ Mükrim, Sen’den başka ilâh yoktur.

Allah’ım, yâ Latîf, semâları ve arzı yaratarak lütufta bulundun, hakkımızda vereceğin hüküm ve takdirlerinde bize de lutufkâr davran, bize âfiyet vererek belâlardan sâlim kıl, güç ve kuvvet ancak Sen’in yardımınladır, rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah bize yeter ve O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın tevfîki iledir. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!”

SAFER AYI SON ÇARŞAMBA GECESİ VEYA GÜNDÜZÜ OKUNACAK DUA

“Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesîlesiyle bizi, hayâtta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır.”

SAFER AYINDA YAŞANMIŞ OLAYLAR

Resûl-i Ekrem ile Hz. Ebû Bekir’in hicret için yola çıkmaları ve Sevr mağarasına sığınmaları (1/622),

Ebvâ (Veddân) Gazvesi (2/623),

Recî‘ ve Bi’rimaûne vak‘aları (4/625),

Hayber seferi (7/628),

Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (8/629),

Resûlullah’ın vefatından önceki şiddetli hastalığı (11/632),

Sıffîn Savaşı (37/657).

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