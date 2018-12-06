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Safiye Soyman engelli vatandaşlarla düet yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 17:05 | Son Güncelleme

ENGELLİ bir oğlu olan ünlü sanatçı Safiye Soyman, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlarla birlikte düet yaptı.

İSTANBUL, (DHA)- ENGELLİ bir oğlu olan ünlü sanatçı Safiye Soyman, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlarla birlikte düet yaptı. Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Sanatçı Gözüyle Engellilik' konulu 18 Engelliler Şurası düzenlendi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’ndaki programa ünlü sanatçı Safiye Soyman ve fotoğrafçı Ali Eşitmez konuk oldu. Müzikten oyuncak yapımına kadar farklı kategorilerde eğitim verilen sınıfları gezen sanatçılar, engellilerin eğitim aldığı sınıflarda kursiyerlerle birlikte zaman geçirdi. Kendisi de engelli annesi olan Soyman, onlarla yakından ilgilendi. AYAKLARIYLA RESİM ÇİZDİ Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Soyman, engellilerle düet yaparken Eşitmez de fotoğrafçılık bilgilerini paylaştı. Soyman ve engellilerin performansı salonu dolduran davetlilerden büyük alkış topladı. Engelliler Sarayı’nda ayaklarıyla resim çizen engelli bir çocukla yakından ilgilenen ünlü sanatçı Safiye Soyman duygusal anlar yaşadı. Soyman, "Beni gerçekten çok duygulandırdı böyle bir şey yok. Eliyle resim çizemeyen insanlar var. Evde oturup da bekleyenler, bir şey yapmayanlar var. Şu an hepimize bir örnek. Çocukcağız ayaklarıyla resim çiziyor bu çok güzel" dedi. “VÜCUDUNDA BİR ENGELİN BULUNMASI BİR ENGEL DEĞİL” Engelliler Sarayı’nda bin 600 engellinin burada eğitim gördüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Vücudunda bir engelinin bulunması o insanın hayata tutunmasında veya başarılı olmasında hiçbir engel teşkil etmediğini görüyoruz” diye konuştu. "BİN 600 ENGELLİ EĞİTİM GÖRÜYOR" Dalında uzman 29 eğitimci ve 75 personelin görev yaptığı Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda bin 600 engelli eğitim görüyor. Kursiyerlere ahşap, çiçek yapma, kuaförlük, mantar yetiştirme, müzik, tekstil, resim ve pasta yapımının da aralarında bulunduğu 37 farklı branşta eğitim veriliyor.

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