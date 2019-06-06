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Safiye Soyman oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramının birinci gününde Bodrum’da bir otelde sahne alan Safiye Soyman, MS hastası oğlu Harun’u karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.

Safiye Soyman oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı

Ramazan Bayramının birinci gününde Bodrum’da bir otelde sahne alan Safiye Soyman, MS hastası oğlu Harun’u karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı. Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte aldığı sahnede tatilcileri doyasıya bir gece yaşattı.
Kendilerini dinlemeye gelen misafirlerinin karşısına "Cennet Bağı" şarkısıyla çıkan ünlü çift, sevenlerinin Ramazan Bayramını kutlamayı da ihmal etmedi. Repertuvarlarında yer verdikleri hareketli parçalarla müzikseverlere coşkulu bir gece yaşatan örnek çift, sahnedeki sempatik ve samimi halleriyle de hayranlarından bol bol alkış aldı.
Konserinin ikinci yarısına Safiye Soyman’ın binlerce liralık "Tuvalet"ni boynuna dolayarak çıkan Faik Öztürk, etkinlik alanındakileri gülmekten kırdı geçirdi. "Safiye bu kıyafet sana hiç olmamış, seni kilolu göstermiş aşkım" sözleriyle hayat arkadaşına takılan Faik Öztürk, "Zaten sayende modacılara çalışıyoruz. Seni kendi elbisenle protesto ediyorum" diyerek askısı ile birlikte boynuna doladığı tuvaletle sahnede turladı.
Safiye Soyman’ın engelli oğlu Harun da izleyiciler arasındaki yerini alarak annesini dikkatle takip etti. “Bu gece canım oğlum da bizi izlemeye gelmiş" diyerek oğlu Harun’a seslenen Safiye Soyman, gözyaşlarını tutamadı.
Yaklaşık iki saat boyunca sahnede muhteşem bir performansa imza atan örnek çift, "Adana’ya Gel Gidek" şarkısı ile konserlerini noktaladı.

Safiye Soyman oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı

Safiye Soyman oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı

Safiye Soyman oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı

Safiye Soyman oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı

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