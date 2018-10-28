Safiye'nin Silopi'den İtalya'ya uzanan başarı öyküsü

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinden geldiği İzmir'de üniversite eğitimi alan 23 yaşındaki Safiye Tül, ziraat mühendisi olarak mezun olup, memleketine girişimci olarak dönmeyi hedefliyor. Ailesi ve akrabaları arasında üniversite okuyan tek kadın olan Safiye, kendi çabalarıyla öğrendiği yabancı dili sayesinde mülakatı geçerek, İtalya'da staj yapmaya gitti.

Silopi'de 9 çocuklu bir ailede büyüyen Safiye Tül, okuma azmi sayesinde zoru başararak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü kazandı. İtalya'da staj yapan 4'üncü sınıf öğrencisi Safiye, doğup büyüdüğü topraklara bir girişimci olarak döneceği günü bekliyor.

Silopi'den İtalya'ya uzanan bir yaşam öyküsünün kahramanı olan, çok çalışıp üniversiteyi kazandığını anlatan Safiye Tül, ziraat mühendisi olmayı çok istediğini ve hedefine adım adım yaklaştığını dile getirdi. Ailesinde üniversite okuyan tek kadın olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Tül, "Ben Silopi'de doğup büyüdüm. Liseyi orada okudum. Anne ve babam beni destekledi. Her zaman yol gösterici birini hayal ettim ama çevremde örnek alabileceğim kimse olmadı. Ben de hep okuyup araştırdım. Çok çalışıp üniversiteyi kazandım" dedi.

İzmir'e gelirken önce korku yaşadığını sonra cesaretini toplayıp bu şehre adım attığını söyleyen Tül, kentteki yaşam tarzının Silopi'den çok farklı olduğunu ve zaman zaman zorluklar yaşadığını dile getirdi. Silopi'nin dışında çok az şehir tanıdığını belirten Tül, İzmir'in daha önce hiç bilmediği bir kent olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"İzmir'de ilk sene çok zorlandım. Devlet yurdu çıkmadı, kalacak yerim yoktu. Gece gündüz ağlıyordum. Aileme söyleyemedim. Söylesem belki 'bırak gel' diyeceklerdi. Birkaç kızla tanışıp eve çıktım. Maddi imkanlarım çok kısıtlıydı. Yine yurt basvurusu yaptım, 2'nci sınıftayken yurda taşındım. Uzun zamandır yurt dışında eğitim almak ve staj yapmak için araştırma yapıyorum. Mülakatı geçtim ve bu yaz İtalya'ya gitmeye hak kazandım. Hazırlık okumamıştım, kolej mezunu da değilim. Yabancı dil sorununu kendi çabalarımla çözdüm. İnternetten kaynaklar buldum ve ikinci sınıftan bu yana yabancı dilimi geliştirmek için çalıştım. Yazılı sınavları geçtim. İngilizce mülakatta da başarılı oldum. İtalya'da yabancı dilim daha da gelişti. Oraya yabancı ülkelerden bir sürü öğrenci geldi. Hepsiyle rahatlıkla iletişim kurabildim. Şimdi yüksek lisans hedefliyorum. Yurtdışındaki programları istiyorum."

'SİLOPİ'DEKİ SÜLALEME ÖRNEK OLDUM'

Anne ve babasının çalışmadığını, ağabeyinin ise bir markette çalışarak evin geçimini sağladığını anlatan Safiye Tül, büyüklerinin eskiden tarım ve hayvancılık yaparken Silopi merkeze taşınınca çiftçiliği bıraktığını dile getirdi. Ailesinden maddi destek almadığını ve yarı zamanlı olarak fakülte yemekhanesinde çalıştığını anlatan Tül, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin burs desteğiyle öğrenimine devam ettiğini söyleyerek, "Ailem başarımı destekliyor. Silopi'deki sülaleme örnek oldum. Bizim ordaki kızların bir konuma gelmesi için çok mücadele etmesi gerekir. Kültürümüz de bunu gerektiriyor. Yapım gereği toplumsal baskıdan inanılmaz rahatsız oluyorum. Kendi ekonomik özgürlüğümü kazanmam gerekir diye düşündüm. Benim yaşıtlarım hep evlenip anne oldular. Kadın eş ve anne olarak lanse ediliyor. Silopi'de kadınlar genelde ev işleriyle ilgilenir. Eğitimimi tamamladıktan sonra kendi doğduğum yere yatırım yapmak isterim. Orada iş kapısı açmak beni çok mutlu eder. KOSGEB'in okulumuzla anlaşması gereği Tarımda Girişimcilik dersini alarak belge sahibi oldum. İşini kurmak isteyen kadınlar için 50 bin liralık hibe veriyorlar. Bu belgenin geçerliliği var. İstediğim zaman bu belgeyi kullanarak girişimci olabilirim" dedi.

'SAFİYE'NİN İÇİNDE BİR AMAZON KADINI VAR'

Safiye'nin 3'üncü sınıftayken Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile yolunun kesiştiğini anlatan İzmir Şube Başkanı Tülin Eraslan da onun gibi bölgesinde tek okuyan, çevresine örnek oluşturan ve daha sonra yetiştiği yere katma değer kazandırmak isteyen genç kızları seçerek destek verdiklerini dile getirdi. Bu yıl da üniversiteli kızlardan çok başvuru aldıklarını anlatan Eraslan, önceliği mühendislik, tıp ve hukuk okuyan kızlara verdiklerini belirterek, "Gördük ki bazı öğretmen kızlarımız atanamadıkları için ev hanımı olmayı tercih etti. Ama bazı meslek grupları, zor okuyor, mezun olduktan sonra mücadeleci oluyor ve iş yaşamından kopmuyorlar. Mülakatlarda çok kardeşi olan kızlarımızı seçiyoruz. Safiye çevresindeki tek üniversite mezunu kız olarak oradaki hayatı değiştirecek. İzmir'deki vizyonuyla örnek bir kadın olacak. Biz onun elinden tuttuk o da başka kadınların elinden tutacak" dedi. Safiye'nin ailesi açısından şanslı bir genç kız olduğuna dikkat çeken Tülin Eraslan, "Babası engellemiş olsaydı Türkiye'nin bir ucundan buraya gelemezdi. Ailelerin çocuklarını desteklemesi, onların okumasının en önemli nedenlerinden biri. Maalesef fırsat eşitsizliği çok fazla. Eğer Safiye kolej mezunu olsaydı, yabancı dil bilseydi bu basamakları çok kolay atlayacaktı. Ama o kadar büyük çaba göstermiş ki arkadaşlarına göre maraton koşmuş" diye konuştu. Safiye Tül'ün mezun olduktan sonra teşvikleri araştırıp sanayiye adım atabileceğini söyleyen Eraslan, şunları söyledi:

"Safiye belki tıbbi bitki yetiştirip sanayiye katacak. Safiye'nin yaşadığı yere dönüp hizmet etmesini istiyoruz, onu takip edeceğiz. Görünüşü çok naif ve sakin olsa da içinde bir amazon kadını var. Ona iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama, özgüven ve protokol kuralları eğitimleri verip bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz."

Daha fazla kadının karar mekanizmalarında yer alması için daha fazla genç kızın üniversitede okuması gerektiğini belirten Tülin Eraslan, "Bu anlamda katkı sağlamak isteyenleri derneğimize destek vermeye bekliyoruz" dedi.