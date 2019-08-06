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Safkan Arap taylarından 3 milyon 675 bin lira gelir

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 21:15 | Son Güncelleme

Safkan Arap taylarından 3 milyon 675 bin lira gelir

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 66 safkan Arap tayından 3 milyon 675 bin lira gelir elde edildi.

Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen safkan Arap tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada görücüye çıktı. Toplam 77 taydan 66'sının alıcı bulduğu açık artırmada "Esennur", "Yağız Adam" ve "Yeksıra" isimli taylar 200'er bin liradan alıcı buldu.

Açık artırmada en düşük fiyatlı tay 10 bin liraya satılırken, 11 taya ise alıcı çıkmadı.

Satılan toplam 66 taydan 3 milyon 675 bin lira gelir elde edildi.

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Anahtar Kelimeler:
TİGEM yarış tayı

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