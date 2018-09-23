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Safkan atlar yarıştı, okçular gösteri sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eskişehir Valiliği iş birliğiyle düzenlenen 2018 yılı Sonbahar Mahalli At Yarışları'nın ikinci etabı Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirildi - Yarışlar arasında Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübü tarafından hazırlanan "yaya ve at üzerinde ok atma, at üzerinden kılıçla hedef karpuzları kesme" gibi gösteriler yoğun ilgi gördü

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eskişehir Valiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen 2018 yılı Sonbahar Mahalli At Yarışları'nın ikinci etabı Mahmudiye ilçesindeki Türk Jokey Kulübü (TJK) idman pistinde yapıldı.

Etkinliğe MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Erdemir, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Yıldıray Çil ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahmudiye At Yetiştiricileri Geleneksel At Sporları Gençlik ve Spor Kulübü, Mahmudiye Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimleri Odası koşuları yapıldı.

Günün ilk koşusu olan 3 yaş Arap atlarının katıldığı bin 200 metre kum pistte yapılan Mahmudiye At Yetiştiricileri Geleneksel At Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Kupası Koşusu'nu "Canımbabam" isimli Arap atı birinci olarak tamamladı.

Günün ikinci koşusu 4 yaş Arap atlarının katıldığı bin 600 metre kum pistte yapılan Mahmudiye Belediye Başkanlığı Kupası Koşusu'nda "Sanberk" isimli at birinci oldu.

Günün üçüncü koşusu 5 ve daha yukarı yaşlı Arap atlarının katıldığı 2 bin metre kum pistte yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nu "Veliahtım" isimli Arap atı birinci tamamladı.

Günün dördüncü koşusu 5 ve yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarının katıldığı 2 bin metre kum pistte yapılan Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı Koşusu'nda ise "Wembley Fırtınası" isimli İngiliz atı birinci oldu.

- "Amacımız, gelecek nesillere kültürümüzü sevdirmek"

Yarışlar arasında Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübü tarafından hazırlanan "yaya ve at üzerinde ok atma, at üzerinden kılıçla tahta üzerine yerleştirilen karpuzları kesme" gibi gösteriler seyircilerden yoğun ilgi gördü.

Kulüp Genel Sekreteri Selçuk Uğurluel, AA muhabirine, derneğin 3 yıl önce kurulduğunu, yaklaşık 1,5 yıldır ise kulüp olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Geleneksel yaya ve atlı okçuluk ile kılıç üzerine savaş sanatlarını gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Uğurluel, "Türkiye genelinde düzenlenen geleneksel ve atlı okçuluk festivallerine ve yarışmalarına katılıyoruz. Amacımız, gelecek nesillere kültürümüzü sevdirmek." dedi.

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2018 yılı Sonbahar Mahalli At Yarışları Eskişehir Valiliği Tarım ve Orman Bakanlığı tjk

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