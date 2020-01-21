Safra kesesi problemleri önemli sorunlara yol açabilir

Safra kesesine dikkat edilmediğinde önemli sorunlar ortaya çıkabiliyor. Temel görevi karaciğerde üretilen safrayı biriktirmek, yoğunlaştırmak ve yemek yedikten sonra kasılarak safrayı ince bağırsağa boşaltmak olan safra kesesi problemleri bulantı, kusma, karın ve sırt ağrısına neden olabilir.

Çoğu kişinin safra kesesi problemlerin safra taşı ile ilgili olduğunu vurgulayan Medicana International Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Doktor Mustafa Kerem, safra içeriğinin yoğunlaşarak sert yapılara dönüşmesi ile taşların meydana geldiğini, bu taşların yumurta büyüklüğünde olabileceği gibi kum taneleri kadar küçük veya çamur şeklinde de olabileceğini belirtti.

Safra taşlarının safra kanalını tıkaması ile safra kesesinde enfeksiyona neden olasının kolesistit olarak adlandırıldığını anlatan Dr. Kerem“Bulantı, kusma, karın ve sırt ağrısına neden olur. Bakteriler safra kesesi içinde çoğalabilirler. Eğer nefes aldığınızda ağrılarınız şiddetleniyor, karnın sağ üst kadranına ve arkaya doğru yayılıyor ise safra kesesinde enfeksiyon var demektir. Eğer doktorunuz safra kesesi ile ilgili problem düşünüyor ise kan tahlili ve karın Ultrasonografi tetkikleri ister. Gerektiğinde karaciğer fonksiyonları gözden geçirilir. Ayrıca direkt karın röntgen filmleri istenebilir. Safra kesesi taşlarının bir kısmında hiç bir şikayetleri olmaz ve sessiz taşlar olarak bilinir. Şikayetler var ise safra kesesi çıkartılmalıdır. Bu işleme kolesistektomi denir. Eğer çok ciddi problem yoksa bu işlem genel olarak laparoskopik yöntemle yapılmaktadır. Safra kesesinin olmaması ciddi sindirim sistemi problemi oluşturmaz” dedi.

Araştırmaların östrojen hormonunun kolesterol taşlarına neden olduğunu göstermekte olduğunu vurgulayan Dr. Kerem “Bu kadınlık hormonu (östrojen) safra içindeki kolesterol yoğunluğunu arttırmaktadır. Ayrıca hamilelik safra kesesinde çamurlaşmaya ve safranın yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Yoğunlaşmış safra ise safra kesesinde taşlara neden olabilmektedir” açıklamasında bulundu.

Ailede safra taşı var ise safra taşı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve yapılan araştırmalar sunucunda genetik faktörlerin kolesterol üzerine etkin olduğunu gösterildiğini açıklayan Dr. Kerem ailesinde safta taşı olan kişilerinin kontrolllerini yaptırmaları konusunda uyardı.

Aşırı kilo, safra kesesinin fonksiyonunu azaltır

Dr. Kerem aşırı kilonun vücutta daha fazla kolesterol üreterek safra taşı oluşumuna yol açabildiğini vurguladı. Kiloları çoğunlukla kalça ve baldırlarlarda değil de belde taşıyanlarda, safra taşı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Kerem, “Kolesterol ve yağ oranı yüksek olan yiyecekler safra taşı olma ihtimali artırdığını vurgulayan Dr. Kerem, diyetinizde fazla lifiniz yoksa veya beyaz ekmek ve beyaz pirinç gibi çok fazla rafine karbonhidrat yerseniz, safra kesesi sorunlarınız ortaya çıkabilir” dedi.

İlaçlar bir rol oynayabilir

Dr. Kerem, ilaçların da etkili olabileceğini hatırlatarak, “Doğum kontrol hapları ve hormon replasman tedavisi çok fazla östrojen içerdiğinden, safra taşları olma şansınızı artırabilir. Ayrıca kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olan fibratlar olarak adlandırılan ilaçlar safralarınızdaki kolesterol miktarını arttırarak safra taşına neden olabilir”dedi.

Safta kesesi sağlığı için alınması gereken önlemleri açıklayan Kerem, “Sağlıklı bir kiloda kalın, ancak hızlı davranmayın ya da kilitlenme diyetlerine devam edin. Bol miktarda lifli gıda, zeytinyağı ve balık yağı gibi iyi yağlar yiyin ve fazla rafine tahıl tüketmeyin. Örneğin beyaz ekmek yerine tam buğday ve beyaz yerine kahverengi pirinç seçin”dedi.

