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Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? Safra kesesi taşı ne gibi rahatsızlıklar verir?

Cem Ölmez Cem Ölmez
24.06.2024 14:04
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Safra kesesi, karaciğer tarafından üretilen safra sıvısını depolayan ve ince bağırsakta sindirim sürecine yardımcı olan bir organdır. Safra kesesi taşları genellikle safra sıvısının içindeki kolesterolden veya bilirubin adı verilen bir maddedeki fazlalıktan kaynaklanır. Peki safra kesesi taşı nedir ve nasıl tedavi edilir?

Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? Safra kesesi taşı ne gibi rahatsızlıklar verir?

Safra kesesi taşları oldukça yaygın bir sorundur ve çoğu durumda tedavi edilebilir. Erken tanı ve uygun tedaviyle hastalar genellikle sağlıklarını hızla geri kazanabilirler. Ancak, semptomları olan veya risk altında olan bireylerin düzenli olarak doktora danışmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir. Bir safra taşı safra kanalını tıkarsa veya safra kesesinde iltihaplanmaya yol açarsa, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Safra kesesi taşı nedir?

Safra kesesi karaciğer tarafından üretilen safra sıvısını depolar ve ince bağırsakta sindirim sürecine yardımcı olur. Safra kesesi taşı safra kesesinde oluşan küçük, sert kristal yapılar veya taşlardır. Bu taşlar genellikle safra sıvısının içinde bulunan kolesterolden veya bilirubin adı verilen maddeden oluşur. Taşlar safra kanallarını tıkayabilir veya safra kesesinde iltihaplanmaya neden olabilirler.

Safra kesesi taşı neden olur?

Safra kesesi taşlarının oluşumunda birkaç risk faktörü bulunmaktadır. Bunlar arasında obezite, aşırı kilo, hızlı kilo kaybı, aşırı kolestrol içeren diyetler, gebelik, hormonal değişiklikler, ailesel öykü ve bazı ilaçlar yer alır. Yaş ilerledikçe safra kesesi taşları oluşma riski de artar.

Safra kesesi taşı belirtileri neledir?

Safra, karaciğerde üretilen ve yağların sindirimine yardımcı olan bir sıvıdır. Safra kesesi, safrayı yiyecekler sindirilirken ihtiyaç duyulana kadar depolar. Safra kesesi taşları, safra kesesinde oluşan sert kümelerdir. Safra taşı belirtileri şunlardır:

  • Sağ üst karın ağrısı: Bu ağrı ani ve şiddetli olabilir veya dalgalar halinde gelebilir. Ağrı genellikle yağlı yiyecekler yedikten sonra veya gece saatlerinde daha da kötüleşir.
  • Mide bulantısı ve kusma: Bu ağrı ani ve şiddetli olabilir veya dalgalar halinde gelebilir. Ağrı genellikle yağlı yiyecekler yedikten sonra veya gece saatlerinde daha da kötüleşir.
  • İştahsızlık
  • Gaz
  • Sırt ağrısı: Özellikle sağ omuzda.
  • Nadir durumda ateş

Safra kesesi taşı ne gibi rahatsızlıklar verir sorusunun yanıtı şöyledir:

  • Hazımsızlık
  • İshal
  • Sarılık
  • Pankreatit

Safra kesesi taşı nasıl düşürülür?

Safra kesesi taşları tedavisinde atılacak ilk adım bir doktora gitmektir. Safra kesesi taşı teşhisi aldıktan sonra doktorunuzun talimatlarına uygun bir tedavi süreci yürütmek önemlidir. Safra kesesi taşına ne iyi gelir sorusunun yanıtı şu şekildedir:

  • Yağlı yiyeceklerden, kızarmış yiyeceklerden ve alkolden kaçınmak safra kesesi taşlarının önlenmesine ve tedavisine yardımcı olabilir.
  • Sağlıklı kiloyu korumak safta taşı riskini azaltır.
  • Düzenli egzersiz yapmak safra kesesinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
  • Bol su içmek safrayı seyreltmeye ve taş oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
  • Ağrı ve iltihabı azaltmak için doktorunuzun reçete edeceği ilaçlar kullanılabilir.
  • Doktorunuzun reçete edeceğiz safra kesesi taşı eritici ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, küçük safra kesesi taşlarını eritmeye yardımcı olabilir.

En yaygın safra kesesi taşı tedavisi safra kesesi taşı ameliyatıdır. Safra kesesi taşı ameliyatı, safra kesesinden safra kesesi taşlarının çıkarılması işlemidir. Safra kesesi taşı ameliyatı laparoskopik cerrahi veya açık cerrahi ile yapılabilir.

Express


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