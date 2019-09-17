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Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:44 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde öğrenciler safran bitkisi dikti.Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın gelecek nesillere aktarılması amacıyla Safranbolu Kaymakamlığı tarafından "Gençler Safranbolu Safranına Sahip Çıkıyor" projesi başlatıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde öğrenciler safran bitkisi dikti.
Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın gelecek nesillere aktarılması amacıyla Safranbolu Kaymakamlığı tarafından "Gençler Safranbolu Safranına Sahip Çıkıyor" projesi başlatıldı. Proje kapsamında Yazıköy İlkokulunun yanında bulunan muhtarlığa ait arazide öğrenciler tarafından safran soğanı dikildi. Dikim öncesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından safranın dikimi hakkında bilgi verildi.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle çocukların safranla tanışmasını amaçladıklarını söyledi. İlçedeki 10 bin öğrencinin her biri adına bir adet safran diktiklerini ifade eden Ürkmezer, "Yazıköy İlk ve Ortaokulunda okuyan öğrencilerimizle bugün dikim gerçekleştirdik. Safranbolu Kaymakamlığı tarafından hazırlanan bu projeyle Köylere Hizmet Götürme Birliğinin temin ettiği tohumlar, Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yazıköy Muhtarlığı iş birliği içerisinde öğrencilerimiz tarafından dikim gerçekleştirildi. Buradaki amaç, safranın çocuklara tanıtımını sağlamak, çocukların Safranbolu safranıyla olan ilişkisini geliştirmek ve gittikçe tarımdan uzaklaşan çocuklarımızı tarımla tanıştırmak" dedi.
Kısa süre sonra dikilen safranların hasadının yapılacağını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:
"1,5-2 ay sonra bu safranlar çiçeklerini açacaklar. Yine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü ve muhtarlığımız işbirliği içerisinde çocuklarımızla bu soğanlardan çıkan safranlar toplanacak. Satışı muhtarlık tarafından gerçekleştirilecek ve muhtarlığa gelir olarak geri dönecek. Biz sadece ekim ve dikimi değil, bu projeyle çocuklarımızı safran tarımıyla da tanışmasını sağlıyoruz. Buradaki amaçlardan biri de bütün okullarımızda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından safran, safran bitkisi ve tarımıyla ilgili sunum, bilgilendirmeler yapılacak. İlçe Turizm Danışma Büromuz da safran ve safran tarımının tanıtılması için gerekli çalışmaları yapacak. Amacımız, çocuklarımızı safran ve safran tarımıyla tanıştırmak, tarımla daha iç içe olmalarını sağlamak."
Programa İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Emre de katıldı.

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu

Safran öğrencilerin eliyle toprakla buluştu
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